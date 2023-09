Sem Messi Messi, Inter Miami perde final da US Open Cup para Houston Dynamo

436

Com a ausência por lesão de Lionel Messi, o Inter Miami foi derrotado pelo Houston Dynamo por 2 a 1 nesta quarta-feira (27), na final da US Open Cup.



Com problemas físicos, Messi, assim como o lateral-esquerdo espanhol Jordi Alba, não foi a campo para a decisão9 do torneio de futebol mais antigo dos Estados Unidos.



O americano Griffin Dorsey (24') e o francês Amine Bassi (33' de pênalti) marcaram para o Houston, enquanto o venezuelano Josef Martínez descontou para o Inter nos acréscimos (90'+2).



As condições físicas de Messi têm sido cercadas de mistério nas últimas duas semanas. O técnico do time de Miami, Gerardo Martino, atribuiu os problemas do craque argentino a uma fadiga muscular.



O Inter, invicto nos 12 jogos que Messi esteve em campo, espera agora recuperar o camisa 10 para tentar avançar aos playoffs da MLS.



Para isso, a equipe precisa de uma arrancada nos últimos cinco jogos da temporada regular, o primeiro deles já no próximo sábado, contra o New York City FC.