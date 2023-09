ChatGPT agora pode buscar dados na internet

436

A famosa interface de inteligência artificial (IA) generativa ChatGPT agora pode buscar dados diretamente na internet e coletar informações atualizadas em tempo real, anunciou a empresa OpenAI, criadora do aplicativo.



Até agora, as respostas do ChatGPT se baseavam em uma ampla base de dados cujos resultados mais recentes remontavam a agosto de 2021, o que limitava a relevância dos elementos propostos pelo robô, que deu o que falar desde o seu lançamento, em novembro passado.



A OpenAI havia ativado essa opção em junho para as assinaturas pagas do ChatGPT, mas suspendeu a mesma depois que, teoricamente, os usuários conseguiram ter acesso gratuito a conteúdo pago na internet.



O Browse with Bing, produto lançado nesta quarta-feira, está reservado aos assinantes dos serviços Plus e Enterprise, embora a OpenAI tenha indicado que, em breve, todos os usuários do ChatGPT terão acesso.



A Microsoft, parceira da OpenAI, já oferecia acesso ao Bing Chat, integração do GPT-4 - modelo de linguagem que serviu para a elaboração do ChatGPT - ao seu motor de buscas na internet, assim como o Google com o Bard, seu robô de conversação.



O modelo de arquitetura aberta, que permite ao aplicativo acessar conteúdo de diferentes fontes na internet, apresenta mais riscos do que recorrer a uma base de dados única, controlada pelo editor do programa. Embora o ChatGPT vá apresentar as fontes usadas em suas respostas, estará mais sujeito a retornar conteúdo com erros.