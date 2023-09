Pane informática paralisa fábricas da Volkswagen na Alemanha

436

A produção está paralisada nas fábricas alemãs da Volkswagen, com sede em Wolfsburg, por causa de uma importante pane informática que afeta instalações da empresa desde o meio-dia, informou um porta-voz nesta quarta-feira (27).



"As fábricas da marca VW estão paradas na Alemanha", disse esta noite à AFP Christian Schiebold.



Além de Wolfsburg, a maior fábrica do grupo, as plantas de Emden, Zwickau, Osnabrück e Dresden também são afetadas pelo problema, cuja causa ainda não foi identificada.



Outras marcas da maior fabricante automotiva da Europa também estão sofrendo com o problema, acrescentou o porta-voz, sem dar mais detalhes.



Embora a origem da pane informática não seja conhecida, "é pouco provável que a causa seja um ataque externo", assegurou a Volkswagen.



"Trabalhamos intensamente para resolver o problema", acrescentou a empresa.



Os problemas começaram por volta das 10h30 GMT (07h30 em Brasília).



O grupo Volkswagen tem dez marcas, sendo a VW a mais importante.



Segundo o jornal econômico Handelsblatt, fábricas da marca Audi também estão sendo afetadas, assim como outras instalações fora da Alemanha.



A fabricante alemã está comprometida em uma transformação histórica para se voltar à mobilidade elétrica e digital, e investe bilhões de euros em mudanças, em um contexto difícil por causa da inflação.



Também enfrenta na China, seu principal mercado, a concorrência da americana Tesla e de fabricantes locais de veículos elétricos, que ameaçam o predomínio que exerceu durante muito tempo com as vendas de veículos tradicionais.



