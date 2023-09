Poderoso senador Bob Menéndez se declara 'inocente' em corte dos EUA

436

O poderoso senador democrata de origem cubana Bob Menéndez se declarou "inocente", nesta quarta-feira (27), perante um juiz de Manhattan, das acusações de suborno, extorsão e fraude por parte da Promotoria americana.



O senador de Nova Jersey, de 69 anos, e sua esposa, Nadine Menéndez, também acusada no mesmo caso, chegaram de mãos dadas ao Tribunal Distrital do Sul, em Manhattan, em seu primeiro comparecimento perante o juiz, depois de serem indiciados na última sexta-feira.



Segundo a Promotoria, o senador democrata aceitou usar sua posição oficial para beneficiar os empresários Wael Hana, José Uribe e Fred Daibes - também acusados no caso -, e o governo do Egito em troca de centenas de milhares de dólares e presentes caros.



Na casa do casal em Nova Jersey, os investigadores encontraram cerca de US$ 550 mil (R$ 2,7 milhões na cotação do dia) em dinheiro escondidos entre roupas, cofres e envelopes, além de barras de ouro avaliadas em mais de US$ 150 mil (R$ 751,5 mil) e um carro de luxo doado por um dos empresários.



Segundo as acusações da Promotoria, Menéndez forneceu informação sensível para o Egito, incluindo informações militares, e pressionou vários funcionários de alto escalão do Departamento de Agricultura para adotar decisões que teriam beneficiado o monopólio que o governo egípcio concedeu ao empresário Wael Hana.



Da mesma forma, teria tentado influenciar a Justiça de Nova Jersey para que abandonasse as investigações criminais contra Uribe e Daibes.



O senador, que renunciou "temporariamente" à presidência da Comissão de Relações Exteriores do Senado americano, onde exerceu influência na política externa do país, negou ter feito algo ilegal e se recusou a renunciar ao cargo - apesar da forte pressão que enfrenta.



Em sua primeira declaração pública na segunda-feira, ele disse que as acusações são "sérias", mas "são apenas alegações" e se mostrou confiante em que será absolvido.



Esta é a segunda acusação de corrupção em oito anos contra o veterano político de Nova Jersey, cujo futuro imediato pode pôr em risco a escassa maioria do Partido Democrata no Senado.



Senador desde 2006 e antes membro da Câmara dos Representantes por 14 anos, Menéndez é um democrata incondicional no Congresso há três décadas.



Como presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, tem sido um feroz opositor da normalização das relações com Cuba, um inimigo ferrenho da Venezuela e da China e defensor de Israel.