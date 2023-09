Coreia do Sul sedia reunião incomum com diplomatas de Japão e China

436

A Coreia do Sul abriu nesta terça-feira (26) uma reunião incomum com diplomatas do Japão e da China, anunciou o Ministério das Relações Exteriores.



O diálogo entre os três países é visto como uma tentativa de reduzir o receio da China no que diz respeito à relação de segurança crescente dos Estados Unidos com o Japão e a Coreia do Sul.



Diante da ameaça nuclear norte-coreana crescente, o presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol, intensificou os contatos com Washington. Ao mesmo tempo, buscou deixar para trás disputas históricas com o Japão, também próximo de Washington.



Os três países irritaram a Coreia do Norte ao realizarem exercícios militares conjuntos e uma reunião de cúpula nos Estados Unidos em agosto.



A reunião desta terça irá discutir uma possível cooperação entre Seul, Tóquio e Pequim, bem como considerar a possibilidade de retomada da reunião de cúpula de governantes, segundo a chancelaria sul-coreana. O último encontro desse tipo ocorreu em 2019, e não se repetiu devido a disputas diplomáticas e históricas, principalmente envolvendo o domínio colonial japonês sobre a península coreana de 1910 a 1945.



Maior parceiro comercial sul-coreano, a China também é aliada e apoiadora econômica da Coreia do Norte.