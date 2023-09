436

O Barein anunciou, nesta segunda-feira (25), a morte de dois de seus soldados envolvidos na guerra no Iêmen e a atribuiu a um "ataque" dos rebeldes huthis.



O "ataque com drones" ocorreu no sul da Arábia Saudita, na fronteira com o Iêmen, informaram as forças armadas bareinitas em um comunicado.



O Barein é membro de uma coalizão militar liderada pela Arábia Saudita para ajudar o governo iemenita frente aos rebeldes huthis, um movimento próximo ao Irã.