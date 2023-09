Fragmentos de mísseis são encontrados na Moldávia

436

Fragmentos de mísseis foram encontrados na região separatista moldava da Transnístria, anunciaram as autoridades nesta segunda-feira (25), embora não tenham vinculado este incidente a nenhum ataque russo no sul da vizinha Ucrânia.



"Observadores militares foram enviados ao local" para examinar "o suposto míssil identificado na região da Transnístria", informou, em nota, o Ministério da Defesa da Moldávia.



"Neste momento, a origem do objeto identificado não está clara e a sua trajetória não foi confirmada por fontes independentes", acrescentou.



Trata-se de "uma ogiva de um míssil modelo S-300" de 1968, que foi encontrado em solo perto de uma casa em Kitskany", afirmou o presidente da Comissão Unificada de Controle, Oleg Beliakov, citado pela agência russa Tass.



Este órgão tripartite chefia a operação de manutenção da paz nesta região separatista e conta com representantes da Moldávia, da Rússia e da Transnístria.



Tanto a Ucrânia como a Rússia usam mísseis terra-ar S-300, de fabricação soviética.



A região da Transnístria, de língua russa, proclamou sua independência após uma curta guerra que se seguiu à queda da União Soviética.



Não foi reconhecida pela comunidade internacional, mas conta com o apoio de Moscou.



Desde que a ofensiva russa na Ucrânia começou, em 2022, a tensão aumentou nessa região, onde há soldados russos mobilizados.