A Coreia do Norte decidiu permitir a entrada de cidadãos estrangeiros em seu território após três anos de isolamento devido à pandemia de covid-19, noticiou a televisão estatal chinesa CCTV nesta segunda-feira (25).



Segundo a emissora, os estrangeiros estarão sujeitos a dois dias de isolamento na chegada.



A imprensa oficial norte-coreana ainda não divulgou nenhuma informação sobre a reabertura das fronteiras.



A Coreia do Norte fechou suas fronteiras no início de 2020, inclusive aos seus próprios cidadãos, devido à pandemia.



Mas começou a dar sinais de reabertura este mês, com a visita de seu líder, Kim Jong Un, à Rússia e o envio de atletas aos Jogos Asiáticos de Hangzhou (China).