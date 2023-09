Igreja denuncia controle de regiões do sul do México pelo narcotráfico

436

Cartéis de narcotráfico se "apoderaram" de partes de Chiapas, no sul do México, diante da inação das autoridades, denunciou a Igreja Católica, enquanto vídeos de um desfile de homens fortemente armados nessa região geraram indignação nas redes sociais neste domingo (24).



"Estamos em estado de sítio, em psicose social, com narcobloqueios que usam a sociedade civil como escudo humano", assinalou a Diocese de San Cristóbal de las Casas (Chiapas), em comunicado divulgado ontem.



Horas depois, viralizaram nas redes sociais vídeos de um desfile de um grupo de homens uniformizados e fortemente armados por uma estrada, enquanto muitos entre as centenas de pessoas presentes aplaudiam e celebravam aos gritos de "Viva Sinaloa".



Segundo meios locais, o desfile foi protagonizado por integrantes do Cartel de Sinaloa e ocorreu em uma comunidade na serra de Chiapas, bem perto da fronteira com a Guatemala.



Nenhuma autoridade governamental se manifestou até o momento sobre as denúncias da Igreja, nem pelos vídeos.



No sábado, o escritório regional da associação empresarial Coparmex também denunciou que os desaparecimentos, extorsões, bloqueios de estradas e homicídios na região afetaram "a prestação de serviços e oferta de bens" e provocaram outros prejuízos como a suspensão das aulas.



"Pedimos [ao governo] com caráter de urgência um Programa de Ação Imediata para fortalecer a segurança em Chiapas", assinalou a Coparmex.



Há décadas os municípios serranos de Chiapas, fronteiriços com a Guatemala, são locais de passagem fundamentais para o tráfico de drogas, pessoas e mercadorias, e são disputados violentamente pelos cartéis de Sinaloa e Jalisco Nova Geração, segundo dados de especialistas.