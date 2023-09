Incêndio em fábrica de bolas de golfe mata seis

436

Fumaça preta subiu alto da fábrica em chamas (foto: Johnson LIU / AFP)

Um incêndio em uma fábrica de bolas de golfe em Taiwan deixou pelo menos seis mortos, incluindo três bombeiros vítimas de uma explosão, disseram as autoridades locais neste sábado (23).O incêndio, deflagrado na noite de sexta-feira, feriu mais de 100 pessoas, a maioria trabalhadores, informou o governo do condado de Pingtung à imprensa local.Além disso, um bombeiro e outras três pessoas estão desaparecidas.A presidente de Taiwan, Tsai Ing Wen, visitou o lugar da tragédia esta manhã para oferecer condolências às famílias das vítimas. A causa da ocorrência está sendo investigada.Um funcionário do Corpo de Bombeiros de Pingtung disse aos jornais locais que o peróxido armazenado na fábrica pode ter causado uma grande explosão, seguida de várias outras menores e, consequentemente, o colapso parcial do teto.