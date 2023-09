Incêndio na Sicília deixa dois mortos e centenas de turistas são retirados

436

Duas pessoas morreram, e cerca de 700 turistas tiveram temporariamente retirados de seu hotel, devido a incêndios no norte da ilha italiana da Sicília, informaram autoridades e jornais locais.



Uma mulher de 42 anos morreu quando tentava salvar seus cavalos do fogo em Cefalu, ao leste de Palermo, relatou a agência local de Proteção Civil na noite de sexta-feira.



A mulher estava com o pai e os irmãos, e pode ter ficado desorientada com o calor e a fumaça, acrescentou a mesma fonte.



Um homem de 68 anos morreu após escapar de sua casa em chamas perto de Balestrate, a oeste de Palermo, informou a agência Ansa, neste sábado.



Da mesma forma, os cerca de 700 clientes do hotel Costa Verde, perto de Cefalu, foram levados para um centro esportivo na noite de ontem, ante a proximidade das chamas. Por volta das duas da manhã (21h de sexta em Brasília) foram autorizados a voltar, uma vez que o perigo passou, de acordo com Ansa.



Os bombeiros sicilianos esperam um alívio neste sábado, com a chegada de chuvas que devem durar vários dias.