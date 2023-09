EUA registram maior número de cruzamentos fronteiriços desde janeiro

436

A patrulha fronteiriça dos Estados Unidos registrou em agosto 232.972 passagens de imigrantes pela fronteira com o México, anunciou nesta sexta-feira (22) o serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP), o que representa quase 49,5 mil a mais do que em julho.



Autoridades migratórias interceptaram 181.059 passagens, contra 132.652 em julho, segundo o CBP. Esse número havia caído depois que o governo do presidente Joe Biden criou novas regras para compensar a suspensão, em 12 de maio, de uma norma sanitária que permitia bloquear quase todos os imigrantes que estivessem sem os documentos necessários para entrar no país.



Em julho, essa tendência mudou. Desde 12 de maio, os Estados Unidos expulsaram ou devolveram mais de 253 mil pessoas a 152 países, muitos deles latino-americanos, segundo dados oficiais.



As autoridades pedem que os imigrantes não se aventurem, dois dias depois que um menino de 3 anos morreu quando sua família tentava cruzar a fronteira pelo Rio Grande. A patrulha fronteiriça fez 3.212 resgates em agosto, segundo o CBP.



Em relação aos os migrantes que conseguem usar o que o governo chama de vias legais, autoridades afirmam que atenderam em agosto mais de 45.400 pessoas pelo sistema CBP One nos portos de entrada.



A fronteira não é motivo de preocupação para Biden apenas por causa da imigração, mas também devido à entrada de drogas, principalmente de fentanil.