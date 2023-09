Nova Délhi quer 'reduzir' número de diplomatas canadenses na Índia

436

Nova Délhi anunciou nesta quinta-feira (21) que pediu a redução do número de diplomatas canadenses na Índia e deixou "temporariamente" de analisar as solicitações de vistos do Canadá, em meio a uma crise diplomática entre os dois países após o assassinato de um líder sikh perto de Vancouver.



O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, pediu na terça-feira (19) que a Índia trate com "grande seriedade" as acusações de que agentes indianos participaram do assassinato de Hardeep Singh Nijjar, um ativista sikh que era cidadão canadense e foi assassinado na região de Vancouver (oeste) em junho.



A Índia chamou as acusações de "absurdas" e negou "qualquer ato de violência no Canadá".



As relações entre os países passam por uma crise, e os dois lados anunciaram, esta semana, expulsões de diplomatas.



"Informamos ao governo canadense que deve haver paridade na presença diplomática", declarou nesta quinta-feira o porta-voz do Ministério indiano das Relações Exteriores, Arindam Bagchi, em uma conferência de imprensa.



"Se o número é muito mais alto que o nosso no Canadá (...) suponho que haverá uma redução", acrescentou.



Nova Délhi também informou que parou de analisar pedidos de vistos do Canadá, citando "ameaças à segurança" que, segundo disse, estavam "perturbando" o trabalho de seus funcionários.



"No momento, devido à situação da segurança no Canadá e à omissão do governo canadense, interrompemos temporariamente os serviços de vistos", declarou Bagchi.



Pouco antes, o Canadá anunciou que "diante do atual contexto de tensões exacerbadas", vai adotar medidas para "garantir a segurança" de seus diplomatas, depois que vários funcionários receberam ameaças nas redes sociais.



"Decidimos ajustar temporariamente a presença dos nossos funcionários na Índia", afirmou a delegação canadense.



O Canadá não especificou quantos diplomatas serão afetados, mas afirmou que seus escritórios permanecem "abertos" e "operacionais".



Hardeep Singh Nijjar foi assassinato a tiros por dois homens encapuzados do lado de fora de um templo sikh em Surrey, na região de Vancouver.



Ativista favorável à criação de um Estado sikh na região do Punjab, ele era procurado pelas autoridades indianas por acusações de "terrorismo" e de "conspiração para cometer assassinatos".



Nijjar negava as acusações, segundo a Organização Mundial de Sikhs do Canadá, uma ONG que representa este grupo religioso.



Desde o assassinato, manifestações foram registradas no Canadá. Com a crise diplomática, Ottawa anunciou a suspensão das negociações para um acordo de livre-comércio com a Índia.