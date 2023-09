436

O direito de veto da Rússia no Conselho de Segurança da ONU é um instrumento jurídico "legítimo" dos cinco membros permanentes do órgão, afirmou, nesta quarta-feira (20), o ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov.



"O recurso do direito ao veto é uma ferramenta legítima estipulada na Carta das Nações Unidas", disse o chefe da diplomacia russa no Conselho de Segurança, depois que o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, pediu que o poder de veto da Rússia na instituição fosse retirado.