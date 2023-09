Comissão Europeia propõe renovar por 10 anos autorização do glifosato na UE

436

A Comissão Europeia propôs nesta quarta-feira (20) aos Estados-membros da UE a renovação por 10 anos da autorização do glifosato no bloco, após o relatório do regulador que estima que o nível de risco não justifica proibir este polêmico herbicida.



A proposta do Executivo europeu será examinada na sexta-feira por 27 países da UE, que deverão confirmá-la em outubro.



Esta proposta indica que o uso do glifosato deve ser acompanhado por "medidas que atenuem os riscos" nos arredores das zonas pulverizadas, com uma "atenção particular" aos efeitos indiretos sobre o meio ambiente.



A atual autorização do glifosato na UE, renovada em 2017 por cinco anos, expirou em 15 de dezembro de 2022, mas foi prorrogada por um ano à espera de uma avaliação científica.



A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA) finalmente publicou seu relatório em julho, e indicou que não havia identificado nenhuma "área crítica de preocupação" em humanos, animais e meio ambiente.



O glifosato, sustância ativa de vários herbicidas, foi classificado em 2015 como "provavelmente cancerígeno" para seres humanos pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, da Organização Mundial de Saúde.



Ao contrário, a Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA) determinou no ano passado que as evidências científicas disponíveis não permitiam classificar o glifosato como cancerígeno.