Esposa do ator Danny Masterson pede divórcio após condenação por estupro

A atriz Bijou Phillips entrou com pedido de divórcio de Danny Masterson, menos de duas semanas após o também ator e membro da Igreja da Cientologia ter sido condenado a pelo menos 30 anos de prisão por estupro, informaram os meios de comunicação dos Estados Unidos nesta terça-feira (19).



A modelo e cantora formalizou o pedido judicial na segunda-feira contra a estrela de "That '70s Show" em um tribunal de Santa Bárbara, Califórnia, citando "diferenças irreconciliáveis", informou o portal de notícias de entretenimento TMZ.



Masterson, considerado culpado em maio por estuprar duas mulheres em 2001 e 2003 em sua casa em Hollywood Hills, foi condenado em 7 de setembro em Los Angeles a uma pena que varia de 30 anos de prisão a prisão perpétua.



Com a decisão judicial, o ator de 47 anos e pai de uma filha de 9 anos com Phillips só poderá solicitar liberdade condicional aos 77 anos.



A atriz pediu a custódia integral de sua filha, com direito a visitação de Masterson, acrescentou o TMZ.



O advogado de Phillips não respondeu aos pedidos de informações da AFP.



A modelo acompanhou Masterson durante os dois julgamentos por estupro que ele enfrentou. O primeiro foi declarado nulo em novembro devido à falta de unanimidade do júri.



Durante as alegações finais do segundo processo, em maio, os promotores disseram que Masterson "drogou e estuprou cada uma de suas vítimas" e pediram ao júri que o responsabilizasse pelo que havia feito.



As três denunciantes também eram membros da Igreja da Cientologia na época, e foi através desse grupo fechado que Masterson as conheceu.



Duas delas disseram que autoridades da igreja as exortaram a não acionar a polícia.



Os advogados de Masterson criticaram o fato de que se falou "muito sobre a Cientologia" e sugeriram que o preconceito contra essa igreja poderia ter influenciado na decisão.



O terceiro caso analisado, descartado pelo júri, envolvia uma ex-namorada de Masterson.



Antes de sentenciá-lo, mais de 50 pessoas enviaram cartas à juíza Charlaine Olmedo em apoio a Masterson, incluindo sua esposa e os atores Ashton Kutcher, Mila Kunis, Giovanni Ribisi e William Baldwin.



Masterson alcançou a fama com a série "That '70s Show", que estreou em 1998 ao lado de Kunis e Kutcher.



Ele voltou a trabalhar com Kutcher em "The Ranch", produzida pela Netflix, mas foi demitido em 2017 e seu personagem removido da trama após a polícia de Los Angeles confirmar que investigava as acusações de estupro.