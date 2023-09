Operação de trens usados por migrantes para chegar aos EUA é suspensa no México

436

A operadora da maior rede ferroviária do México suspendeu o funcionamento de 60 trens de carga, diante do fluxo de milhares de migrantes que usam esse transporte para chegar à fronteira com os Estados Unidos, anunciou a empresa nesta terça-feira.



Cerca de 4.300 pessoas permaneciam sobre as locomotivas ou nos pátios de operações da Ferromex em cidades como Torreón, Irapuato, San Francisco de los Romo e Chihuahua, ao que se somam acidentes fatais registrados nos últimos dias, ressaltou a empresa.



Milhares de migrantes de diferentes nacionalidades usam há anos as redes de trens de carga do México para cruzar o país em direção à fronteira norte, onde solicitam asilo ou atravessam ilegalmente. Muitos acabam mortos ou amputados ao caírem do teto.



A empresa não informou a porcentagem de suas operações afetada pela medida temporária. A rede que opera cobre 10.000 quilômetros de vias nas principais zonas industriais e de consumo do México, conectando-se internacionalmente com oito portos e seis postos fronteiriços, segundo seu site.



A Ferromex ressaltou que aguarda medidas das autoridades para resolver a situação e indicou que a paralisação das atividades irá impactar "as cadeias produtivas, o abastecimento e o comércio internacional".