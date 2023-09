436

Um terremoto de magnitude 6,2 sacudiu, nesta quarta-feira (noite de terça, 19, no Brasil), a ilha sul da Nova Zelândia, informou o governo neozelandês em seu site oficial.



O epicentro do tremor, registrado às 09h14 locais (18h14 de Brasília), foi localizado 124 km a oeste da cidade de Christchurch, a 11 km de profundidade, informou o site governamental Geonet.



Pela internet, cerca de 15.000 pessoas informaram ter sentido o abalo.



A Nova Zelândia fica no Anel de Fogo do Pacífico, uma área de colisão de placas tectônicas, com intensa atividade sísmica e vulcânica.