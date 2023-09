Barcelona goleia Royal Antwerp (5-0) em casa em sua estreia na Champions

436

O Barcelona venceu nesta terça-feira (19) o belga Royal Antwerp por 5 a 0, pela primeira rodada do Grupo H da Liga dos Campeões, iniciando da melhor maneira possível sua campanha na fase de grupos da mais prestigiada competição europeia de clubes.



O português João Félix (11'), o atacante polonês Robert Lewandowski (19') e um gol contra de Jelle Bataille (22'), ao desviar com o ombro um cruzamento de Raphinha, logo tiraram a emoção do confronto no Estádio Olímpico em Montjuic, atual lar do clube culé enquanto as obras acontecem em sua casa habitual, o Camp Nou.



Já na segunda etapa, a equipe catalã tirou o pé do acelerador, mas ainda teve tempo para Gavi marcar o quarto (54') e o quinto por meio de João Félix (66) novamente, em grande fase.



O atual campeão belga, comandado pelo ex-meio-campista da seleção holandesa e ex-Barça Mark Van Bommel, quase não levou perigo ao goleiro alemão Marc André Ter Stegen.



Com estes três pontos a equipe 'culé', segunda colocada do campeonato espanhol, lidera o seu grupo da Champions, à frente do Porto, que venceu o Shakhtar Donetsk por 3 a 1 no Volksparkstadion de Hamburgo, casa da seleção ucraniana nos jogos da Champions devido à guerra.



O Barça visita a equipe portuguesa na segunda rodada, em 4 de outubro, no que é considerado o confronto entre os dois favoritos a avançar para a segunda fase como líderes do grupo.



Mas os jogadores de Xavi Hernández não podem ter certeza de que será fácil. No ano passado, o time também começou a primeira fase vencendo o tcheco Viktoria Pilsen por 5 a 1, antes de ser 'rebaixado' para a Liga Europa como terceiro colocado do grupo.