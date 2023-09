Dois palestinos morrem em incursão israelense em Jenin

436

O Exército israelense matou dois palestinos nesta terça-feira (19), durante uma incursão em um campo de refugiados em Jenin, no norte da Cisjordânia ocupada, onde outras 12 pessoas também ficaram feridas, indicou o Ministério da Saúde palestino.



As tropas de Israel confirmaram que efetuaram uma operação no acampamento de Jenin e que o "atacaram" com um drone, sem dar mais detalhes.



"Dois mártires e 12 pessoas ficaram feridas por um bombardeio do ocupante [Israel] que atingiu um hospital governamental em Jenin", indicou o Ministério da Saúde palestino em comunicado.



O diretor palestino do Crescente Vermelho em Jenin, Mahmoud Sadi, indicou que "bombas e disparos" impediam o acesso dos serviços de emergência ao campo.



Em um comunicado, o ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, afirmou que os soldados israelenses intervieram no território palestino em uma operação "necessária" para "impedir atividades terroristas".