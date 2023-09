Jovens atropelam ciclista idoso e gravam crime

436

A polícia investiga se dois adolescentes atropelaram intencionalmente um idoso que andava de bicicleta em Las Vegas, nos Estados Unidos.

O chefe de polícia aposentado Andreas Probst fazia seu passeio matinal na North Tenaya Way quando foi atingido por um carro às 6 horas de 14 de agosto. Ele foi lançado por cima do carro e caiu na via.

O motorista de 17 anos fugiu do local do acidente, mas foi localizado. O passageiro do carro ainda não foi encontrado.

Andreas Probst foi socorrido com ferimentos graves e levado a um hospital, onde morreu. Sua filha Taylor Probst diz que recebeu um alerta do Apple Watch indicando que o pai havia caído e foi ao local do acidente. Ela encontrou um capacete, bicicleta e telefone. Ela soube da morte 4 horas depois, diz a imprensa local.

Duas semanas após o acidente, um vídeo do atropelamento foi publicado nas redes sociais e mudou o rumo da investigação policial. A gravação foi feita pelos atropeladores.

No vídeo, o motorista pergunta "Pronto?" quando vê Probst pedalando na lateral da estrada. Entre risos, o passageiro incentiva: "Sim, sim, sim, bate nele".

Ele buzina três vezes antes de acertar a roda traseira de Andreas Probst, que bate no capô do carro e é arremessado na rua. O homem que filma o atropelamento vira a câmera para mostrar o ciclista caído.



Imagens mostram o idoso antes e depois de ser atropelado (foto: Reprodução/Twitter)

É possível escutar eles dizendo: "Aquele idiota foi nocauteado" e "Precisamos sair daqui". Segundos antes de atingir o idoso, os jovens aparecem batendo intencionalmente em um carro. Eles filmaram a fuga.

A polícia agora investiga o jovem apreendido por homicídio. O promotor distrital do condado de Clark afirmou que seu escritório está tentando acusar o adolescente como adulto. O comunicado foi enviado ao site HuffPost.

Andreas Probst foi chefe de polícia na Califórnia e se aposentou em 2009, segundo o Las Vegas Review-Journal. Ele e a mulher Crystal completariam 35 anos de casamento em setembro.