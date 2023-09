Destroços do caça F-35 desaparecido nos EUA são encontrados

436

Os destroços do caça que desapareceu nos Estados Unidos depois que o piloto teve que se ejetar foram finalmente encontrados, anunciou o exército nesta segunda-feira (18), após um dia em que a falha na localização da aeronave de 80 milhões de dólares (cerca de RS$ 359 milhões, na cotação atual) provocou surpresa.



Os destroços do caça F-35 foram encontrados no condado de Williamsburg, na Carolina do Sul (leste) - o mesmo estado onde desapareceu -, a cerca de duas horas da Base Conjunta de Charleston (JBC), confirmaram as autoridades em um comunicado divulgado na rede social X, antigo Twitter.



"Os membros da comunidade devem evitar a área enquanto a equipe de recuperação retira os destroços do local", diz o comunicado.



Quando o avião desapareceu no domingo, a JBC fez um apelo nas redes sociais para que qualquer pessoa com informações entrasse em contato por telefone.



Os sites de rastreamento de voos mostravam várias aeronaves de busca concentradas em uma área arborizada e agrícola perto da cidade de Stuckey, cerca de 120 km ao norte de Charleston.



O F-35 Lightning II é um avião altamente cobiçado, especialmente pela Ucrânia, devido à sua forma e características que o tornam indetectável pelo radar.



O piloto da aeronave em questão se ejetou por razões desconhecidas usando um paraquedas sobre um bairro de North Charleston, deixando o avião voando em "modo zumbi", ou seja, no piloto automático.



Jeremy Huggins, porta-voz da JBC, disse ao Washington Post que o transmissor do avião não estava funcionando, o que dificultou o rastreamento.



Não é a primeira vez que um avião de combate desaparece. Em 1989, o piloto de um MiG-23 soviético se ejetou sobre a Polônia, e o avião continuou voando no piloto automático até cair na Bélgica, a mais de 900 km de distância.



O desaparecimento do F-35 causou surpresa nas redes sociais. "Como diabos você perde um F-35? Como é possível não haver um dispositivo de rastreamento e eles estão pedindo ao público que encontre um avião e o entregue?", comentou a congressista republicana Nancy Mace.



Alguns internautas publicaram imagens manipuladas com falsos anúncios de busca pendurados em árvores: "F-35 desaparecido. Recompensa de 500 dólares", diz um deles.



Outros zombaram da situação ironizando o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, que há meses pede o envio desse tipo de avião para ajudar na guerra contra a Rússia.