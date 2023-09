Exército americano busca caça F-35 desaparecido

436

O Exército dos Estados Unidos está procurando um caça F-35 que desapareceu após o piloto ter sido ejetado. A impossibilidade de rastreá-lo gera questionamentos e espanto em um país que se pergunta como foi possível perder uma aeronave avaliada em US$ 80 milhões (cerca de RS$ 359 milhões, na cotação atual).



A Base Conjunta de Charleston fez um pronunciamento nas redes sociais para obter informações sobre o caça desaparecido no último domingo (17) quando sobrevoava a Carolina do Sul (leste).



"Com base na última posição conhecida", a busca se concentra nas imediações de dois grandes lagos ao norte de Charleston (leste), o que sugere que poderia ter caído.



O F-35 Lightning II é uma aeronave muito cobiçada, sobretudo pela Ucrânia, devido ao seu formato e características que o impedem de ser detectado por radares.



"Ainda estamos recolhendo informações. A investigação está em curso", declarou à AFP a porta-voz da Base Conjunta de Charleston.



O piloto se ejetou de pára-quedas por razões desconhecidas em um bairro de North Charleston, deixando o avião voando em piloto automático.



O porta-voz da JBC, Jeremy Huggins, afirmou ao Washington Post que o transponder (aparelho que emite sinais) do caça não estava funcionando, o que dificultou o rastreamento.



Esta não é a primeira vez que um caça desaparece.



Em 1989, o piloto de um MiG-23 soviético foi ejetado na Polônia e o avião seguiu voando no piloto automático até cair na Bélgica, a mais de 900 quilômetros de distância.



O desaparecimento do avião que custa pelo menos US$ 80 milhões gerou repercussão na internet.



"Como diabos se perde um F-35? Como é possível que não haja um dispositivo de reconhecimento e estão pedindo a opinião pública para que se encontre um avião e o entreguem?", questionou a congressista republicana Nancy Mace.



Alguns internautas publicaram fotografias manipuladas com avisos falsos de buscas pendurados em árvores: "F-35 desaparecido. Recompensa de US$ 500", brinca um deles.



Outros ironizaram a situação mencionando o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, que há meses pede este tipo de aeronave para a guerra travada contra Moscou desde que as tropas russas invadiram seu país.