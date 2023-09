Rússia convoca embaixador francês por 'discriminação' de jornalistas russos

436

A diplomacia russa convocou, nesta segunda-feira (18), o embaixador da França em Moscou com o argumento de que as autoridades francesas discriminaram jornalistas russos durante a cúpula do G20 na Índia, realizada no início do mês.



O embaixador Pierre Levy foi convocado por "ações discriminatórias e claramente russófobas por parte de representantes das autoridades francesas contra os correspondentes da RIA Novosti e o editor-chefe do Russia News na cúpula do G20 em Nova Délhi", afirmou a Chancelaria russa.



A estes jornalistas "foi negado, com brutalidade, o acesso a uma entrevista coletiva do presidente francês (Emmanuel) Macron", acrescentou.



Moscou já havia denunciado este fato durante o G20, enquanto a delegação francesa afirmou que "tivemos de rejeitar cerca de 30 jornalistas de todas as nacionalidades por falta de capacidade na sala".



Um repórter da AFP presente na coletiva de imprensa constatou que a sala estava lotada, e vários jornalistas não conseguiram ter acesso a ela.



Há anos, a Rússia acusa as autoridades francesas de discriminarem os veículos de comunicação russos. Uma das queixas inclui a recusa do Palácio Eliseu a credenciar a emissora de televisão pública RT.