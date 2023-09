Exército dos EUA pede ajuda da população para localizar caça desaparecido

436

Aeronave como esta se encontra desaparecida nos EUA (foto: PxHere)

O Exército dos Estados Unidos fez um apelo incomum de ajuda à população da Carolina do Sul para tentar localizar um caça que desapareceu no domingo (17) no estado do sul do país.O piloto de um caça F-35 teve que ejetar-se da aeronave na tarde de domingo, no que as autoridades chamaram de "acidente". Ele sobreviveu, mas os miliTares não conseguiram encontrar o avião.A situação levou a Base Aérea de Charleston, cidade do sul do estado, a pedir a colaboração dos moradores."Se você tiver alguma informação que possa ajudar nossas equipes de recuperação a localizar o F-35, por favor ligue para o Centro de Operações de Defesa da Base", afirma uma mensagem publicada no X (antes Twitter).Autoridades da base anunciaram operações de busca, em coordenação com a agência federal de aviação, ao redor dois lagos ao norte de Charleston.Cada F-35, fabricados pela Lockheed Martin, custa 80 milhões de dólares.