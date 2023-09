Ucrânia afirma que libertou 7 km2 no leste e sul na semana passada

436

O governo da Ucrânia afirmou nesta segunda-feira (18) que libertou sete quilômetros quadrados na semana passada em áreas do leste e sul do país ocupadas pelo exército russo, onde as forças de Kiev executam uma contraofensiva complexa desde junho.



A vice-ministra da Defesa, Ganna Maliar, anunciou que as forças ucranianas recuperaram dois quilômetros quadrados na região de Bakhmut, no leste, em particular nas localidades de Andriivka e Klishchiivka.



No sul, o exército ucraniano recuperou 5,2 quilômetros quadrados. No total, desde o início da contraofensiva, Kiev afirma ter liberado 51 km2 na área de Bakhmut, epicentro da batalha mais longa e violenta do conflito, e 261,7 km2 na parte sul da frente de batalha.



O exército ucraniano anunciou nesta segunda-feira que derrubou 18 drones e 17 mísseis lançados pela Rússia em uma nova série de ataques noturnos.



"Derrubamos 18 drones de um total de 24 lançados contra as regiões Mykolaiv e Odessa" (sul), afirmou o exército no Telegram. Os 17 mísseis de cruzeiro também foram destruídos. As autoridades ucranianas afirmaram que os ataques não provocaram vítimas.