Heidenheim consegue diante do Werder Bremen sua primeira vitória na Bundesliga

O recém-promovido Heidenheim (11º) conquistou neste domingo a primeira vitória de sua história na categoria máxima do futebol alemão, ao derrotar o Werder Bremen (12º) por 4 a 2 pela quarta rodada da Bundesliga.



O meio-campista Eren Dinkci, emprestado pelo Werder Bremen em julho, marcou dois gols contra seu ex-time.



"É uma sensação ótima. Meus primeiros dois gols na Bundesliga, e contra o Bremen, entre todos os clubes. Toda a minha família está aqui hoje, então não há nada melhor do que isso", disse Dinkci ao DAZN após a vitória.



A primeira vitória do clube na Bundesliga aconteceu no fim de semana em que o técnico Frank Schmidt completou 16 anos no comando do Heidenheim, clube ao qual chegou em 2007, quando o time estava na quinta divisão. Isto faz dele o treinador de uma equipe da Bundesliga com mais tempo no cargo em toda sua história.



"Não houve nada de extravagante na vitória de hoje. Foi apenas um jogo de futebol incrível", disse ele.



No último jogo deste domingo, outro time recém-promovido, o Darmstadt (17º), desperdiçou uma vantagem de três gols e acabou empatando em 3 a 3 com o Borussia Moenchengladbach (14º).



O Darmstadt começou o jogo na última posição da tabela, mas começou arrasador no primeiro tempo com dois gols nos primeiros dez minutos.



Marvin Mehlem dominou uma bola longa e marcou o primeiro gol.



Matej Maglica aumentou a vantagem com uma cabeçada dois minutos depois.



Tim Skarke marcou o terceiro com um meio-voleio logo após a meia hora, colocando o Darmstadt no caminho rumo a sua primeira vitória da temporada.



Mas o jogo virou de lado no início do segundo tempo, quando Maglica foi expulso após parecer roçar a bola com a mão na área.



Tomas Cvancara perdeu o pênalti, mas o norte-americano Jordan Siebatcheu Pefok diminuiu para o 'Gladbach' alguns minutos depois.



Florian Neuhaus marcou o segundo à queima-roupa, aos 73 minutos, antes de Cvancara deixar tudo igual com um belo chute de longa distância.



--- Resultados da 4ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:



- Sexta-feira:



Bayern de Munique - Bayer Leverkusen 2 - 2



- Sábado:



RB Leipzig - Augsburg 3 - 0



Freiburg - Borussia Dortmund 2 - 4



Wolfsburg - 1. FC Union Berlin 2 - 1



Mainz - Stuttgart 1 - 3



Colônia - Hoffenheim 1 - 3



Bochum - Eintracht Frankfurt 1 - 1



- Domingo:



Heidenheim - Werder Bremen 4 - 2



Darmstadt - B. Moenchengladbach 3 - 3



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Bayer Leverkusen 10 4 3 1 0 13 5 8



2. Bayern de Munique 10 4 3 1 0 11 4 7



3. RB Leipzig 9 4 3 0 1 13 4 9



4. Stuttgart 9 4 3 0 1 14 6 8



5. Hoffenheim 9 4 3 0 1 10 6 4



6. Wolfsburg 9 4 3 0 1 7 5 2



7. Borussia Dortmund 8 4 2 2 0 8 5 3



8. 1. FC Union Berlin 6 4 2 0 2 9 7 2



9. Eintracht Frankfurt 6 4 1 3 0 4 3 1



10. Freiburg 6 4 2 0 2 5 10 -5



11. Heidenheim 4 4 1 1 2 8 9 -1



12. Werder Bremen 3 4 1 0 3 6 9 -3



13. Bochum 3 4 0 3 1 4 9 -5



14. B. Moenchengladbach 2 4 0 2 2 8 12 -4



15. Augsburg 2 4 0 2 2 7 12 -5



16. Colônia 1 4 0 1 3 3 7 -4



17. Darmstadt 1 4 0 1 3 5 13 -8



18. Mainz 1 4 0 1 3 3 12 -9