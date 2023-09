Acidente com avião militar mata criança na Itália

436

Uma criança de 5 anos morreu neste sábado (16) na Itália quando um avião de uma patrulha acrobática militar caiu junto ao carro em que ela viajava, durante um treinamento, anunciou o Ministério da Defesa.



O acidente ocorreu perto de Turim e envolveu uma aeronave MB-339, que atingiu o solo durante a fase de decolagem.



"A patrulha havia acabado de decolar quando, por um motivo desconhecido, o avião pilotado pelo major Oscar Del Do perdeu altitude e caiu", informou o ministério.



O piloto conseguiu se ejetar com o paraquedas, mas parte do avião se soltou e atingiu o carro em que a menina estava, detalhou o jornal La Repubblica.



"O incêndio ocorrido após o impacto do dispositivo contra o solo infelizmente atingiu um carro que passava pelo local com quatro pessoas a bordo, provocando a morte de uma menina e ferimentos nos outros três passageiros", detalhou o ministério.



A vítima havia viajado com os pais para assistir ao treinamento dos aviões da patrulha acrobática da Força Aérea da Itália. Segundo a imprensa local, seu irmão de 9 anos ficou gravemente ferido e seus pais e o piloto tiveram ferimentos leves.