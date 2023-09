Irã 'impediu' ataque contra pai de Mahsa Amini

436

Forças de segurança do Irã prenderam neste sábado (16) pessoas que queriam assassinar o pai de Mahsa Amini, cuja morte, ocorrida há um ano, desencadeou um movimento de protesto, informou a agência de notícias oficial Irna.



Mahsa, uma mulher curda iraniana de 22 anos, morreu em 16 de setembro de 2022, sob custódia da polícia, após uma suposta violação do código de vestimenta imposto às mulheres no Irã. Sua morte provocou semanas de protestos contra o regime.



"As forças de segurança prenderam membros de um grupo terrorista que queria assassinar Amjad Amini, pai de Mahsa Amini", indicou a agência, que citou o vice-governador da província do Curdistão (oeste), Mehdi Ramezani. O ataque foi evitado, acrescentou, sem dar detalhes sobre o grupo.



A agência Irna relatou que a tentativa de ataque ocorreu enquanto Amjad Amini visitava o túmulo de sua filha, em um cemitério na cidade de Saghez, província do Curdistão.



Desde o início do movimento de protesto, centenas de pessoas, incluindo membros das forças de segurança, foram mortas, e milhares foram presas. Sete homens foram executados após serem acusados de matar ou ferir membros das forças de segurança.