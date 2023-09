Semana de Moda de Londres começa com aposta em jovens estilistas

436

Depois de Nova York, a Semana de Moda de Londres começa repleta de desfiles de grandes marcas, como a Burberry, mas também de jovens estilistas.



Mais de 80 designers irão apresentar suas coleções 2024. "Teremos cinco dias cheios de criatividade", anunciou Caroline Rush, diretora do British Fashion Council (BFC), que organiza o evento.



O veterano Paul Costelloe, estilista fetiche da princesa Diana, abriu o evento, na manhã de hoje. As modelos desfilaram segurando raquetes de madeira, sob a grande cobertura da Royal Horticultural para a coleção O Jardim, uma ode à doçura de viver, "uma tarde tranquila" em Ferrara, explicou o criador.



Costelloe imaginou a aristocracia de férias em sua coleção, marcada por uma certa nostalgia. As modelos exibiram faixas largas no cabelo e jaquetas de ombros largos sobre tops de biquíni, tudo em tons pastel. Elegantes e casuais, deixam um dos ombros à mostra ao vestirem um suéter.



Entre os 80 estilistas, há 20 jovens promessas, como a grega Di Petsa, que apresentou sua coleção nesta tarde, em um desfile concebido como uma homenagem a Vênus, deusa romana do amor, da beleza e da sedução. As modelos exibiram vestidos brancos, pretos, dourados ou transparentes, alguns deles amarrados ao corpo com laços.



O estilista turco Bora Akzu, que vive em Londres, também apresentou hoje sua coleção, inspirada "nas lembranças nostálgicas" de sua família e cidade natal na Turquia. Ele desenhou vestidos com sobreposições originais de tecidos.



- Falta de grandes nomes -



Como introdução à semana de moda, a revista "Vogue" estendeu ontem o tapete vermelho para estrelas britânicas, em uma noite de gala. Entre os convidados, a atriz Sienna Miller exibiu sua barriga de grávida em um conjunto Schiaparelli.



As modelos Cara Delevingne e Kate Moss desfilaram nesta noite em homenagem à cultura britânica, assim como as quatro "tops" dos anos 1990 - Cindy Crawford, Naomi Campbell, Christy Turlington e Linda Evangelista.



Londres está mal posicionada no mundo da moda, e a pandemia, inflação e o Brexit não ajudam. A Semana de Moda de Paris é a mais prestigiada, à frente de Milão e Nova York.



A capital britânica carece de grandes nomes. Como sinal dessa perda de influência, a britânica Victoria Beckham apresenta suas coleções em Paris desde o ano passado.



O governo anunciou nesta semana um fundo de 2 milhões de libras (16 milhões de reais)para apoiar os jovens criadores, ajuda que será destinada ao programa NewGen do BFC, iniciativa que apoia há 30 anos os melhores jovens estilistas e que pretende lançar as marcas mundiais de alta qualidade do amanhã. Vários grandes nomes da moda se beneficiaram desse programa, entre eles Alexander McQueen, que morreu em 2010.



A Burberry, casa londrina fundada em 1856, é a mais aguardada, e irá apresentar sua coleção na próxima segunda-feira. No dia seguinte, Londres voltará a sediar a Semana de Moda da Ucrânia, devido à guerra naquele país.