Santos demite técnico uruguaio Diego Aguirre

436

O Santos anunciou nesta sexta-feira (15) a demissão do técnico uruguaio Diego Aguirre, encerrando um breve ciclo de apenas cinco jogos no comando da equipe.



"Por decisão do Comitê de Gestão e da coordenadoria de futebol, o técnico Diego Aguirre não comanda mais o time profissional do Santos Futebol Clube", diz a nota publicada pelo 'Peixe'.



Aguirre foi demitido um dia depois da derrota do time paulista para o Cruzeiro por 3 a 0, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.



O uruguaio, de 58 anos, chegou ao clube no dia 6 de agosto com contrato até dezembro de 2024, mas deixa a equipe depois de apenas cinco jogos, com retrospecto de quatro derrotas e uma vitória.



O Santos ocupa a 17ª posição na tabela do Brasileirão, a primeira dentro da zona de rebaixamento, com 21 pontos em 23 jogos.



Na próxima segunda-feira, contra o Bahia, o 'Peixe' será dirigido interinamente por Marcelo Fernandes.