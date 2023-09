Clássico de Milão é o prato principal da 4ª rodada do Campeonato Italiano

436

O clássico entre os invictos Inter de Milão e Milan, neste sábado (16), é o jogo mais esperado da quarta rodada do Campeonato Italiano.



Ainda mais nesta ocasião, porque a 238ª edição do 'Derby della Madonnina' é um duelo entre o líder e o vice-líder da Serie A, as únicas duas equipes com 100% de aproveitamento em três jogos.



O Milan, comandado pelo meia-atacante Christian Pulisic, mas que tem como dúvida o artilheiro Olivier Giroud, lesionado, terá seu primeiro teste de maior dificuldade em San Siro.



"Até jogar pela primeira vez o clássico de Milão, não entendia o que era um 'derby' e como tinha que me preparar", lembrou o ex-atacante ucraniano Andriy Shevchenko, ídolo 'rossonero'.



O outro grande jogo do fim de semana na Itália acontece também no sábado, entre Juventus e Lazio.



Depois de uma temporada para esquecer dentro e fora de campo, a Juve acreditava ter deixado para trás seus problemas com sanções e outras polêmicas, mas agora terá que lidar com a suspensão do volante francês Paul Pogba por doping.



No mesmo dia, o Napoli, atual campeão, recebe o Genoa.



-- Jogos da 4ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:



- Sábado:



(10h00) Juventus - Lazio



(13h00) Inter - Milan



(15h45) Genoa - Napoli



- Domingo:



(07h30) Cagliari - Udinese



(10h00) Frosinone - Sassuolo



Monza - Lecce



(13h00) Fiorentina - Atalanta



(15h45) Roma - Empoli



- Segunda-feira:



(13h30) Salernitana - Torino



(15h45) Hellas Verona - Bologna



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Inter 9 3 3 0 0 8 0 8



2. Milan 9 3 3 0 0 8 2 6



3. Juventus 7 3 2 1 0 6 1 5



4. Lecce 7 3 2 1 0 6 3 3



5. Atalanta 6 3 2 0 1 6 2 4



6. Napoli 6 3 2 0 1 6 3 3



7. Hellas Verona 6 3 2 0 1 4 4 0



8. Fiorentina 4 3 1 1 1 6 7 -1



9. Bologna 4 3 1 1 1 3 4 -1



. Frosinone 4 3 1 1 1 3 4 -1



11. Torino 4 3 1 1 1 2 4 -2



12. Lazio 3 3 1 0 2 3 4 -1



13. Sassuolo 3 3 1 0 2 3 5 -2



14. Genoa 3 3 1 0 2 2 5 -3



. Monza 3 3 1 0 2 2 5 -3



16. Salernitana 2 3 0 2 1 3 5 -2



17. Udinese 2 3 0 2 1 1 4 -3



18. Roma 1 3 0 1 2 4 6 -2



19. Cagliari 1 3 0 1 2 1 4 -3



20. Empoli 0 3 0 0 3 0 5 -5