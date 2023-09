Zelensky se reúne com Biden na próxima quinta na Casa Branca

436

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, reúne-se com seu homólogo americano, Joe Biden, na Casa Branca, na próxima quinta-feira (21), para tentar reforçar o apoio dos Estados Unidos a Kiev na guerra contra a Rússia, informou o conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Jake Sullivan.



A visita a Washington coincide com a viagem do líder ucraniano à Assembleia Geral da ONU, em Nova York, e acontece em um "momento crítico", em meio à contraofensiva ucraniana no terreno, afirmou Sullivan.



Segundo a imprensa norte-americana, Zelensky também irá ao Congresso, em Washington, D.C., onde se negocia, há várias semanas, um novo pacote de US$ 24 bilhões (R$ 116 bilhões, na cotação atual) em ajuda militar e humanitária para seu país.



As negociações estão sendo difíceis, porque alguns republicanos - agora em maioria na Câmara de Representantes (Deputados) - são reticentes quanto a desbloquear mais fundos e acreditam que os Estados Unidos deveriam se concentrar nas prioridades nacionais.



Esta posição enfurece os líderes republicanos no Senado, que trabalharam com os democratas ao longo do ano passado para desembolsar mais de US$ 110 bilhões (R$ 535,7 bilhões, na cotação atual) em ajuda a Kiev no Congresso.



Zelensky já fez uma visita surpresa a Washington em dezembro de 2022, quando entrou na Casa Branca vestindo uniforme militar, sua marca registrada desde que seu país foi invadido pelas tropas russas em fevereiro do ano passado.



Depois de se reunir com Biden, o líder ucraniano disse ao Congresso que seu país "nunca se renderia" à Rússia.



Meses depois, Joe Biden viajou para Kiev.