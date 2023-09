Kiev e Lviv entram na lista de Patrimônio Mundial em perigo

436

A Catedral de Santa Sofia e edifícios monásticos de Kiev, assim como o centro histórico da cidade ucraniana de Lviv (oeste), entraram, nesta sexta-feira (15), na lista de Patrimônio Mundial em perigo, pela invasão russa da Ucrânia, indicou a Unesco.



"Os sítios de Kiev e Lviv [foram] inscritos na Lista do Patrimônio Mundial em perigo", disse uma fonte da Unesco, após a decisão adotada pelo Comitê do Patrimônio Mundial em Riade, que seguiu a recomendação dos especialistas da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.



Com sua entrada na lista do Patrimônio Mundial em perigo, esses locais de Kiev e Lviv seguem os passos do centro histórico da cidade de Odessa (sul), onde, no final de julho, bombardeios russos destruíram vários edifícios, entre eles a Catedral da Transfiguração.



"Estes sítios estão ameaçados pela destruição. Houve ataques nas zonas-tampão desses locais, e não sabemos o que acontecerá no futuro", explicou à AFP no início de setembro o diretor de Patrimônio Mundial, Lazare Eloundou, em Paris.



No início de julho, um "edifício histórico" foi bombardeado em Lviv, no "primeiro" ataque em uma área protegida pela Convenção do Patrimônio Mundial desde o início da invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022, segundo a Unesco.



Essa agência da ONU registrou até agora danos em aproximadamente 270 sítios culturais ucranianos.



A Catedral de Santa Sofia e o Mosteiro das Cavernas de Kiev entraram na lista de Patrimônio Mundial da Humanidade em 1990. O centro histórico de Lviv foi inscrito em 1996.