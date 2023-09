Banco Central da Rússia eleva novamente taxa de juros a 13%

436

O Banco Central da Rússia (BCR) anunciou nesta sexta-feira(15) um novo aumento de sua taxa de juros de 12% para 13%, sua terceira alta consecutiva em menos de dois meses para fazer frente à inflação e à queda do rublo.



Diante "de uma pressão inflacionária ainda elevada sobre a economia russa e o enfraquecimento do rublo neste verão, é necessário um rigor monetário adicional", explicou o BCR em nota.



Por isso, o Banco "decidiu elevar a taxa básica em 100 pontos até 13%", afirmou.



Há várias semanas, a queda do rublo tem sido acompanhada por um avanço da inflação (+5,15% em agosto), que se somou ao crescente custo do conflito ucraniano, fazendo muitos russos temerem por seus padrões de vida.



Apesar das altas anteriores da taxa básica de juros pelo BCR, a primeira em 21 de julho (de 7,5% a 8,5%), e em agosto para 12%, a moeda nacional segue cotada a níveis muitos baixos em relação ao dólar e euro.



Nesta sexta-feira, a cotação era de 96,5 rublos por dólar e 102,8 por euro, quase tão fraca como em março de 2022, após as sanções impostas à Rússia pela ofensiva na Ucrânia.



O BCR também interferiu na quinta-feira no mercado cambial para sustentar o rublo, multiplicando por dez o câmbio diário até 22 de setembro.