Detetive recupera obra roubada de Van Gogh

O quadro recuperado por detetive particular (foto: wikimedia commons)

Um detetive holandês especializado em arte recuperou um quadro de Vincent van Gogh que havia sido roubado de um museu durante o confinamento pela pandemia, há três anos, confirmou a polícia nesta terça-feira.Arthur Brand, "em colaboração com a polícia holandesa", recuperou a pintura desaparecida, "O Jardim Paroquial de Nuenem", de 1884, informou a força de segurança do país responsável por investigar os crimes relacionados às obras de arte."É, sem dúvida, o (quadro) verdadeiro. Não há nenhuma dúvida", declarou à AFP Richard Bronswijk, membro da unidade especializada.O detetive tomou posse da obra na segunda-feira em sua casa de Amsterdã. A pintura, avaliada entre três e seis milhões de euros (3,2 milhões e 6,4 milhões de dólares, 15,7 milhões a 31,5 milhões de reais), foi roubada do Museu Singer Laren em 30 de março de 2020.Brand, chamado de "Indiana Jones do mundo das artes" por ter encontrado uma série de obras famosas desaparecidas, afirmou que os apelos frequentes, assim como os pedidos da polícia holandesa, para a devolução do quadro deram frutos.Um homem, que não teve a identidade divulgada, entregou ao detetive o quadro em uma bolsa azul da loja IKEA, coberta com plástico-bolha e protegida por uma fronha de travesseiro.Um vídeo publicado pelo detetive mostra sua emoção ao observar o quadro, depois de desembrulhar o pacote na sala de sua casa."Confirmar que se trata do Van Gogh roubado foi um dos maiores momentos de minha vida", afirmou Brand.