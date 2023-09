Putin chama processos contra Trump de 'perseguição política'

436

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta terça-feira que o ex-presidente americano Donald Trump foi vítima de uma "perseguição política" motivada por sua decisão de disputar as eleições de 2024 contra Joe Biden.



"É uma perseguição por motivos políticos da parte de seu rival", declarou Putin em um fórum econômico em Vladivostok, no extremo leste da Rússia. Ele disse que a situação demonstra a "perversão do sistema americano".



Donald Trump enfrenta vários processos judiciais nos Estados Unidos por alegada pressão durante a eleição presidencial de 2020, supostos pagamentos a uma ex-atriz pornô e pela acusação de negligência na gestão de documentos sigilosos depois que deixou a Casa Branca.



O ex-presidente denuncia uma perseguição política.



Putin afirmou que não espera uma mudança da política americana para a Rússia, independente do vencedor da eleição presidencial de 2024.



"Penso que não haverá mudanças fundamentais na direção da política externa dos Estados Unidos em relação à Rússia, pouco importa quem será eleito presidente", disse.



Putin acusou o atual governo em Washington de ter instalado "um sentimento anti-Rússia na sociedade americana".



Ele também voltou a negar as acusações de proximidade entre Trump e Rússia. Putin afirmou que o ex-presidente ampliou as sanções contra Moscou quando estava na Casa Branca.