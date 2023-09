Kevin Porter Jr., do Houston Rockets, é preso por agredir namorada

436

O ala-armador Kevin Porter Jr., do Houston Rockets da NBA, foi preso nesta segunda-feira (11) acusado de agredir e tentar estrangular sua namorada em um quarto de hotel, informaram vários veículos de imprensa americanos.



Fontes da polícia de Nova York informaram aos meios ABC News, ESPN, New York Post e Houston Chronicle que Porter ficou trancado do lado de fora do quarto e, depois que a segurança do hotel o ajudou a entrar, atacou sua companheira, uma ex-jogadora da WNBA.



A mulher, identificada como Kysre Gondrezick, foi levada a um hospital com dores no pescoço e um corte no rosto, segundo relatos, e Porter foi detido.



Os dois apareceram juntos em um evento da Semana da Moda de Nova York.



Porter, de 23 anos, foi selecionado na primeira rodada do draft da NBA em 2019 e jogou por uma temporada no Cleveland Cavaliers, antes de se transferir para os Rockets, em janeiro de 2021.



"Estamos no processo de coleta de informações sobre o caso que envolve Kevin Porter Jr.", afirmou a franquia de Houston em um comunicado.



Um porta-voz da NBA disse ao portal The Athletic e à ESPN que a liga está ciente dos relatos e entrou em contato com os Rockets enquanto reúne mais informações.



Em Porter teve sua melhor temporada na NBA, com média de 19,2 pontos; 5,3 rebotes e 1,4 roubadas de bola, bem como 5,7 assistências e 44,2% de efetividade, o recorde de sua carreira.