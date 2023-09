Meia francês Paul Pogba é suspenso por doping

436

O meia francês Paul Pogba, da Juventus, foi suspenso provisoriamente depois de ter testado positivo por uso de testosterona, informou a Agência Italiana Antidoping (Nado).



"O Tribunal nacional antidoping informa que, conforme a recomendação do órgão fiscalizador, pronuncia a suspensão provisória de Paul Labile Pogba", indicou a Nado em um comunicado.



A suspensão se deu por "violação dos artigos 2.1 e 2.2 pela presença das seguintes substâncias proibidas: metabólitos de testosterona", acrescenta a nota.



A Nado não informou a data do teste de Pogba, mas segundo a imprensa local, o jogador passou pelo controle antidoping após o jogo da Juventus com a Udinese, pela primeira rodada do Campeonato Italiano, em que o francês não chegou a entrar em campo.



Se a análise da contraprova confirmar a presença da substância proibida, o meia poderá ser suspenso por até quatro anos.



Em uma mensagem enviada à AFP, a agente de Pogba, Rafaela Pimenta, indicou que "espera a reanálise e não pode ter uma opinião antes dos resultados". "O que é certo é que Paul nunca quis infringir nenhuma regra", acrescentou.



Por sua vez, a Juventus se mostrou cautelosa e se limitou a escrever que "se reserva à possibilidade de avaliar as próximas etapas do processo".



Em 27 de agosto, Pogba retornou aos gramados depois de mais de três meses afastado, no empate da Juve com o Bologna em 1 a 1, pela Serie A.



O jogador viveu uma temporada para esquecer, em que participou de apenas 10 jogos do time de Turim e ficou de fora da Copa do Mundo de 2022 por conta das lesões.



- Retorno complicado -



Pouco antes do anúncio do teste positivo, o francês tinha afirmado sentir "a paixão" e "a vontade" de jogar nesta temporada, em uma entrevista à Al Jazeera.



Pogba também tinha sido vítima de uma suposta tentativa de extorsão por parte de um grupo organizado no qual estaria envolvido seu irmão Mathias.



"O dinheiro muda as pessoas, o dinheiro pode destruir uma família, desencadear uma guerra", confessou o jogador.



"As únicas pessoas que podem te ferir são seus familiares", explicou. "Os inimigos você sabe onde estão, mas os amigos, a família, aqueles que acreditamos que estão felizes por você, podem te destruir", repetiu.



"Tinha vezes que eu ficava sozinho e dizia para mim mesmo: 'não quero ter dinheiro, não quero jogar, só quero estar com pessoas normais, que gostem de mim como eu sou, não pela fama ou dinheiro'", continuou Pogba.



"Mas eu não sou fraco, podem dizer coisas ruins de mim, nunca vou me render, vou trabalhar ainda mais, darei ainda mais, e vou ter que me provar mais uma vez", concluiu.



Mas Pogba pode não ter uma nova oportunidade, caso seja punido por doping.