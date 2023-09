'Rio de vinho' inunda cidade após acidente em destilaria

436

Várias ruas foram tomadas por centenas de litros de vinho tinto (foto: Reprodução/Internet)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma cidade em Portugal registrou uma inundação inusitada na manhã deste domingo (10/9). Em vez de água, ruas do município foram tomadas por um "rio" de vinho após um acidente em uma destilaria.

Centenas de litros da bebida invadiram as ruas de Anadia após o rompimento de dois depósitos que ficam em uma colina. Imagens publicadas nas redes sociais mostram uma enxurrada do líquido vermelho descendo uma ladeira. Ninguém ficou ferido, e a empresa apura as causas do acidente.



Segundo o diário português Jornal de Notícias, havia o temor de que o vinho chegasse ao rio e provocasse um desastre ambiental. Autoridades, porém, dizem que as águas não foram contaminadas. Dezenas de bombeiros foram mobilizados —eles conseguiram dragar o líquido e levá-lo até uma estação de tratamento.

A empresa não soube dizer a quantidade de vinho vazada. Em nota, a destilaria lamentou o acidente e se comprometeu a arcar com os custos de limpeza. "Apesar do incidente não ter causado feridos, queremos expressar a nossa sincera preocupação pelos danos causados em geral [...] e em particular na sua casa."



"Assumimos total responsabilidade pelos custos associados à limpeza e reparação dos danos. [...] Estamos empenhados em resolver esta situação o mais rapidamente possível", acrescenta. A empresa pediu aos moradores que façam registros fotográficos dos eventuais danos causados pelo acidente.



Durante o dia, a destilaria deslocou trabalhadores e máquinas para os trabalhos de limpeza, ainda segundo o Jornal de Notícias. Os trabalhos foram feitos em conjunto com a prefeitura. Anadia é um município com cerca de 6.000 habitantes localizado a cerca de 30 quilômetros de Coimbra.