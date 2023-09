Inundações após chuvas torrenciais deixam 150 mortos na Líbia

436

As inundações provocadas pelas chuvas torrenciais dos últimos dias no leste da Líbia deixaram pelo menos 150 mortos, disse uma fonte oficial à AFP nesta segunda-feira (11).



"Pelo menos 150 pessoas morreram em consequência das inundações provocadas pela tempestade Daniel em Derna, nas regiões de Jabal Al Akhdar e nos subúrbios de Al-Marj" no leste do país, disse à AFP Mohamed Massoud, porta-voz do chefe do Executivo paralelo com sede em Benghazi (leste).



Descrita pelos especialistas como um fenômeno "extremo em termos de quantidade de água que caiu", a tempestade denominada Daniel afetou nos últimos dias Grécia, Turquia e Bulgária, deixando pelo menos 27 mortos.



A tormenta também causou "danos materiais significativos a infraestruturas e a propriedades privadas", acrescentou o porta-voz líbio.