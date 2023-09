Otan inicia grande exercício naval comandado pela Alemanha no Báltico

436

Um grande exercício naval com 14 países da Otan, incluindo os Estados Unidos, começou neste sábado (9) no mar Báltico sob comando da Alemanha, uma demonstração de força tendo como pano de fundo a invasão russa da Ucrânia.



Cerca de 30 navios e submarinos, até 19 aviões e várias unidades terrestres participarão do exercício "Northern Coasts 23", informou a Marinha alemã em comunicado neste sábado.



Mais de 3.200 soldados treinarão "pela primeira vez (...) em um cenário realista no âmbito da defesa da Otan", explicou o almirante da frota, Stephan Haisch.



Nos anos anteriores, foram preparados principalmente para bloquear ataques de piratas, terroristas e traficantes, ou para participar de missões internacionais.



Desta vez, eles se concentrarão na defesa portuária e nos ataques anfíbios a alvos terrestres. O objetivo é otimizar a cooperação entre as forças navais, terrestres e aéreas envolvidas, explicou a Marinha alemã.



"A guerra de agressão promovida pela Rússia contra a Ucrânia mudou radicalmente a situação de segurança no Mar Báltico", comentou este sábado um porta-voz da Otan, Dylan White.



"Exercícios deste tipo enviam uma mensagem clara: a Otan está pronta para defender cada centímetro de território dos aliados", acrescentou num comunicado.



As operações, que se prolongarão até 23 de setembro, decorrerão essencialmente nas águas costeiras da Estônia e da Letônia, incluindo os espaços terrestres e aéreos associados, e na parte central e oriental do Mar Báltico.



Estes dois antigos países da antiga União Soviética, agora membros da Otan, têm fronteira com a Rússia, que também realiza regularmente exercícios neste mar.



A Alemanha lançou estes exercícios em 2007, e os Estados Unidos, França, Itália, Finlândia, Estônia, Dinamarca, Canadá, Bélgica, Lituânia, Letônia, Holanda, Polônia e Suécia participarão na edição de 2023.