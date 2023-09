Hong Kong fica inundada após chuvas recordes

436

Ruas e estações de metrô de Hong Kong ficaram inundadas, nesta sexta-feira (8), depois das chuvas mais intensas já registradas nessa ex-colônia britânica, menos de uma semana após a passagem de um supertufão.



Um total de 600 mm de água (600 litros por metro quadrado) caíram em 24 horas, o correspondente a 25% da precipitação média anual, relatou o Observatório de Hong Kong, a agência meteorológica da cidade.



Um alerta preto, o nível mais alto, foi emitido, e os moradores foram orientados a ficar em casa. A Bolsa de Valores de Hong Kong, principal da Ásia, permaneceu fechada.



As autoridades de Hong Kong informaram na noite de quinta-feira que vários bairros ficaram inundados e que os serviços de emergência estavam fazendo operações de resgate.



Desde ontem, Shenzhen, a grande metrópole chinesa limítrofe com Hong Kong, também sofre suas piores chuvas desde 1952, segundo a imprensa estatal.



A região registrou condições meteorológicas extremas e temperaturas recordes neste verão, fenômenos que, de acordo com cientistas, foram agravados pela mudança climática.



O Observatório de Hong Kong informou que até 158,1 mm caíram em uma hora durante a noite, um nível sem precedentes em 140 anos.



"É como despejar o conteúdo de quatro banheiras em uma só: transborda", resumiu Eric Chan, o número dois do governo local.



Segundo as autoridades, "estas condições extremas" continuarão até à meia-noite (13h em Brasília). Mais de 80 pessoas recorreram aos serviços de emergência hospitalar. Até o momento, nenhuma morte foi registrada.



As autoridades anunciaram que as aulas escolares foram "suspensas, devido a condições extremas", e os serviços de carga na fronteira da cidade com a vizinha Shenzhen, interrompidos.



Esta metrópole tem 17,7 milhões de habitantes e é sede de inúmeras empresas de tecnologia.