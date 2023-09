Nova Délhi se prepara para receber a cúpula do G20

436

Forças especiais, veículos blindados e homens contratados para espantar macacos fazem parte da configuração implantada pela Índia em Nova Délhi para a cúpula do G20 no fim de semana.



Imagens do sorridente primeiro-ministro Narendra Modi cobrem as ruas da capital para receber os governantes das 20 maiores economias do mundo.



Modi aproveitou a presidência do G20 para polir a sua imagem no país e no exterior e reafirmar o lugar da Índia no mundo antes das eleições gerais do próximo ano.



A Índia ultrapassou a sua antiga potência colonial, o Reino Unido, no ano passado, tornando-se a quinta maior economia do mundo, e este ano ultrapassou a China como o país mais populoso.



Veja, a seguir, como as autoridades indianas se preparam para a cúpula:



- Atiradores de elite e "Black Cats" -



As operações de segurança envolverão dezenas de milhares de agentes, incluindo atiradores de elite e tecnologia antidrones.



Os "Black Cats", a guarda antiterrorista indiana, têm ensaiado movimentos rápidos de helicóptero, descendo com cordas até os telhados dos hotéis onde os governantes ficarão hospedados.



A polícia de trânsito prometeu regulamentações detalhadas sobre o trânsito, que será restrito em grandes áreas do centro da cidade, onde apenas limusines blindadas poderão circular para transportar os dignitários visitantes.



O comércio terá que fechar e foi declarado feriado, com o qual as congestionadas e barulhentas avenidas e ruas da capital permanecerão em silêncio.



A cúpula será realizada no recém-reformado centro de conferências Bharat Mandapam, localizado perto das torres do forte Purana Qila, do século XVI. Perto dali, em Raj Ghat, um memorial dedicado a Mahatma Gandhi, os governantes planejam plantar árvores.



- Limpeza -



A área metropolitana de Nova Délhi, com cerca de 30 milhões de habitantes, passou por uma intensa transformação desde que a Índia assumiu a presidência do G20 no ano passado.



As autoridades da cidade esperam dissipar a imagem de um lugar caótico e poluído.



Mais de 4.000 sem-teto que normalmente ficam debaixo de pontes e pelas ruas do centro foram transferidos para "abrigos" antes da cúpula, segundo as autoridades municipais.



Várias fontes que estavam fechadas há anos voltaram a funcionar e cerca de 70 mil vasos foram colocados em toda a cidade, com 35 caminhões-cisterna mobilizados para manter as plantas verdes, informou o jornal Times of India.



Também foram instaladas estátuas no centro da cidade, incluindo uma de 8,5 metros de altura do deus hindu Shiva, na entrada do local da cúpula.



- Afastar macacos -



Uma equipe de mais de 30 "homens-macaco" foi mobilizada e figuras de primatas em tamanho real foram instaladas para impedir que macacos saqueadores comam os arranjos de flores instalados e perturbem a cúpula.



Os macacos são uma ameaça na cidade, onde costumam destruir jardins, escritórios e telhados residenciais, atacando inclusive pessoas para levar comida.



Os "homens-macaco" imitam os gritos dos agressivos macacos langur, inimigos naturais do pequeno macaco rhesus que causa problemas nas áreas governamentais da capital.



No entanto, as autoridades suspenderam as tentativas de enfrentar outro desafio - capturar e esconder milhares de cães de rua - depois que o esquema irritou os moradores de Nova Délhi e os ativistas dos direitos dos animais.



Nova Délhi sofre de dengue e malária, ambas transmitidas por mosquitos, e oito equipes com inseticidas pulverizaram criadouros no local da cúpula, informou o Hindustan Times.



Um funcionário disse ao jornal que lotes de peixes que se alimentam de larvas de mosquitos foram soltos em cerca de 180 lagos e lagoas da cidade.