Brasil se tornará este ano o maior exportador mundial de milho

436

O Brasil vai superar os Estados Unidos este ano e se tornará o maior fornecedor de milho do planeta, graças a uma colheita recorde, anunciaram as autoridades brasileiras nesta quarta-feira (6).



O Brasil já é o líder mundial em produção e exportação de soja.



A produção de milho vai aumentar 16,6% este ano e chegará a um total de 131,9 milhões de toneladas, segundo dados publicados pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em seu último boletim da temporada, com a colheita quase concluída.



A superfície dedicada ao cultivo do cereal, estimada este ano em 22,3 milhões de hectares (+3,2% em relação à safra passada), nunca foi tão grande, enquanto a produtividade deveria registrar um aumento de 13%.



No estado do Mato Grosso (centro-oeste), maior fornecedor do país, o rendimento atingiu níveis recorde de 6.898 quilos por hectare.



A Conab espera exportações de milho de aproximadamente 50 milhões de toneladas, superando as norte-americanas.



O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), estima, em seu relatório de agosto, que as vendas brasileiras de milho ao exterior poderiam alcançar 56 milhões de toneladas, frente às 41,3 milhões de toneladas de vendas americanas.



No entanto, os Estados Unidos continuam sendo, de longe, o maior produtor mundial de milho, com 348,8 milhões de toneladas.



O Brasil, que não chegava à liderança das exportações mundiais de milho desde 2013 - a única vez em que isto ocorreu -, está reforçando seu papel de potência agrícola.



A produção brasileira de soja também registra seu melhor resultado histórico, com 154,6 milhões de toneladas colhidas este ano, ou seja, 10,9% a mais que o recorde anterior, registrado na temporada 2020-2021.



Estes resultados são explicados, principalmente, "pelas condições meteorológicas excelentes na maioria das regiões produtoras", especialmente no Mato Grosso, ressaltou a agência estatal.



A superfície cultivada de soja alcançou um recorde de 44 milhões de hectares (6,2% a mais que a temporada passada) e a produtividade teve seu segundo melhor resultado, com um rendimento médio de 3.508



Segundo a Conab, o Brasil exportará 96,9 milhões de toneladas de soja este ano, contra 78,7 milhões no ano passado, enquanto os Estados Unidos estimam exportações de 94 milhões de toneladas.