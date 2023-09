Messi, Haaland e Mbappé estão entre os indicados à Bola de Ouro

436

Lionel Messi, Erling Haaland, Kylian Mbappé e o vencedor de 2022 Karim Benzema estão na lista dos trinta indicados à Bola de Ouro de 2023, revelada nesta quarta-feira (6), enquanto a seleção espanhola campeã do mundo tem cinco candidatas na categoria feminina.



Por outro lado, Cristiano Ronaldo, cinco vezes vencedor da Bola de Ouro e agora jogador do Al Nassr da Arábia Saudita, é o grande ausente da lista.



Seu grande rival, o argentino Messi, campeão mundial com a 'Albiceleste' na Copa do Catar-2022, é o favorito para conquistar sua oitava Bola de Ouro, apesar de ter saído do Paris Saint-Germain para jogar pelo Inter Miami da MLS americana, campeonato de menos destaque em comparação com as grandes ligas europeias.



Mas desde que chegou à Flórida, Messi brilha com gols e assistências.



Contra ele, seus principais rivais na Bola de Ouro deste ano são o norueguês Erling Haaland (23 anos, Manchester City) e o francês Kylian Mbappé (24 anos, Paris Saint-Germain).



Haaland acaba de ganhar o troféu da Uefa de melhor jogador da temporada 2022-2023, depois de marcar 52 gols - levando em consideração todas as competições - em sua primeira temporada no Manchester City.



Mbappé foi vice-campeão mundial no Catar-2022 e marcou 36 gols em 42 jogos pelo PSG na temporada passada. Na nova temporada da Ligue 1 ele marcou cinco gols em três jogos.



Além de Messi, há outros três jogadores argentinos campeões mundiais na lista de indicados: Julián Álvarez, Lautaro Martínez e Emiliano Martínez.



Entre os novos nomes da lista estão o prodígio inglês Jude Bellingham, recentemente contratado pelo Real Madrid, o também inglês Bukayo Saka (Arsenal), o jovem alemão do Bayern de Munique Jamal Musiala e o novo atacante francês do PSG Randal Kolo Muani.



- Cinco espanholas -



Na categoria feminina, a Espanha, que conquistou o título mundial em agosto no torneio realizado na Austrália e na Nova Zelândia, é a protagonista da lista de indicadas, com cinco representantes.



Quatro delas (Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Mapi León e Salma Paralluelo) são jogadoras do Barcelona, que venceu a Liga dos Campeões da Europa em maio passado, em Eindhoven. A quinta é Olga Carmona (Real Madrid), autora do gol da vitória sobre a Inglaterra na final do dia 20 de agosto, em Sydney, que deu o título à Espanha.



Patri Guijarro e Mapi León não foram à Copa do Mundo. Elas fazem parte do grupo de jogadoras que entraram em conflito com o então técnico Jorge Vilda, demitido na terça-feira.



Aitana Bonmatí foi a vencedora na semana passada do prêmio de Jogadora do Ano da Uefa e foi eleita a melhor jogadora do Mundial.



Em contrapartida, sua compatriota Alexia Putellas, Bola de Ouro em 2021 e 2022, não aparece na lista. Seriamente lesionada no joelho, ela ficou muito tempo afastada dos gramados e quase não jogou na última temporada.



A cerimônia de premiação da Bola de Ouro 2023 acontecerá no dia 30 de outubro em Paris.