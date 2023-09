Escolas americanas fecham após fuga de criminoso brasileiro

436

A polícia dos Estados Unidos aumentou, nesta quarta-feira (6), os esforços para encontrar o criminoso brasileiro Danilo Cavalcante, de 34 anos, considerado perigoso e que fugiu na semana passada perto da Filadélfia, o que provocou o fechamento de escolas e pedido de vigilância policial.



Danilo foi visto pela última vez na noite de segunda-feira (4) em imagens de vigilância de um jardim botânico - normalmente aberto ao público, mas fechado nesta quarta-feira - no bairro de Kennett Square, oeste da Filadélfia, no estado da Pensilvânia.



Por questões de segurança, dois bairros escolares da região decidiram encerrar as atividades de suas escolas na terça-feira (5). A decisão foi mantida na quarta-feira.



"Estão lidando com alguém que está desesperado e não quer ser pego", alertou o tenente-coronel da polícia da Pensilvânia, George Bivens, na terça.



O brasileiro fugiu do presídio do condado de Chester na quinta-feira, onde estava detido após ter sido condenado à prisão perpétua em 22 de agosto por esfaquear uma ex-namorada até a morte, em abril de 2021.



A Promotoria do Condado de Chester pediu aos moradores que tranquem suas portas, vigiem seus carros e outros pertences e permaneçam atentos, enquanto "centenas de policiais trabalham incansavelmente com helicópteros, drones e unidades caninas para localizar o fugitivo".



O FBI (Polícia Federal americana) e as patrulhas alfandegárias dos Estados Unidos enviaram unidades para reforçar a busca.



A Justiça e a polícia prometeram recompensas de US$ 5 mil (R$ 24,8 mil na cotação atual) por informações que levem à sua localização.