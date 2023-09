Rússia inclui o Nobel Dmitri Muratov na lista de 'agentes estrangeiros'

436

A Rússia incluiu, nesta sexta-feira (1º), o jornalista e co-ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 2021, Dmitri Muratov, em sua lista de "agentes estrangeiros", uma designação que as autoridades usam para reprimir vozes críticas a Moscou.



Segundo o Ministério da Justiça russo, Muratov "usou plataformas estrangeiras para disseminar opiniões destinadas a criar uma atitude negativa em relação à política interna e externa da Federação Russa".



Essa designação, que evoca o termo "inimigos do povo" da era soviética, obriga indivíduos ou organizações a revelar suas fontes de financiamento.



Também os obriga a marcar todas as publicações, incluindo aquelas feitas em redes sociais, com uma identificação específica.



O ministério também acusou Muratov de criar e distribuir conteúdo de outros "agentes estrangeiros".



Moscou intensificou os esforços para reprimir a dissidência desde o início da crise na Ucrânia, e a maioria dos opositores de alto perfil está no exílio ou na prisão.



Muratov foi visto recentemente na Rússia, integrando a equipe jurídica que defende seu amigo Oleg Orlov, co-presidente da organização russa de direitos humanos Memorial.



Em 2021, Muratov, editor-chefe da principal publicação independente da Rússia, o Novaya Gazeta, compartilhou o Prêmio Nobel da Paz com a filipina Maria Ressa por sua luta em prol da liberdade de expressão.