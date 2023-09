436

A polícia sul-africana matou 18 pessoas a tiros na província de Limpopo, no nordeste do país, suspeitas de planejar um assalto a um caminhão que transportava dinheiro.



"Assim que a polícia se aproximou (...), o grupo de suspeitos começou a disparar, a polícia contra-atacou. Dezesseis homens e duas mulheres foram declarados mortos no local", afirmou a polícia sul-africana em um comunicado.