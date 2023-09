Liverpool recusa proposta saudita por Mohamed Salah, segundo imprensa inglesa

436

O Liverpool teria recusado uma proposta do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, que poderia chegar a 150 milhões de libras esterlinas (R$ 931 milhões na cotação atual) pelo atacante egípcio Mohamed Salah, informaram alguns veículos de imprensa ingleses nesta sexta-feira (1º).



O portal The Athletic mencionou uma oferta verbal feita na noite de quinta-feira a Mike Gordon, um dos dirigentes do Liverpool, com "um valor de mais de 100 milhões de libras (R$ 620 milhões), além de grandes bônus".



Já de acordo com a Sky Sports e a BBC, esses bônus poderiam chegar a 50 milhões de libras (R$ 310 milhões).



Salah, de 31 anos, chegou ao Liverpool em 2017 e tem contrato com o clube até junho de 2025.



A janela de transferências fecha nesta sexta-feira na Inglaterra, enquanto na Arábia Saudita ficará aberta até o dia 20 de setembro.



Em caso de saída, os 'Reds' dificilmente conseguiriam trazer algum jogador para substituir o astro egípcio.